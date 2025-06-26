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Власть

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Минск

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, с рабочим визитом прибыл в город Минск (Республика Беларусь) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в IV Евразийском экономическом форуме.

Борт главы государства приземлился в национальном аэропорту города Минска.

Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич и другие официальные лица.

На флагштоках аэропорта вывешены флаги государств – участников очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334211/
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