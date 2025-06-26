Завершился официальный визит Садыра Жапарова в Малайзию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, состоялась официальная церемония приветствия главы государства. Далее прошли переговоры Садыра Жапарова с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в городе Путраджая.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Так, по итогам переговоров сторонами подписаны совместное заявление между Кыргызской Республикой и Малайзией об укреплении сотрудничества в направлении стратегического партнерства для будущего процветания и ряд документов, направленных для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Кроме того, Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии.

Затем Садыр Жапаров встретился с председателем Сената (верхняя палата) Малайзии Авангом Беми Авангом Али Басахом и спикером Палаты представителей (нижняя палата) парламента Малайзии Джохари бин Абдулом в Куала-Лумпуре.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, в том числе по развитию межпарламентских связей.

Также глава государства провел встречу с представителями бизнес-кругов Малайзии. На встрече приняли участие представители более 50 крупных компаний Малайзии, а также соответствующих министерств и ведомств.

Там же, в присутствии президента подписан еще ряд документов.

Садыр Жапаров, завершив официальный визит в Малайзию, 25 июня вернулся в Бишкек.