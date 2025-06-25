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Власть

Жогорку Кенеш дал согласие на утверждение перечня населенных пунктов высокогорья

На заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласие на проект постановления кабинета министров Кыргызской Республики «Об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных в высокогорных зонах Кыргызской Республики».

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Ализа Солтонбекова рассказала, что в рамках инвентаризации, проводимой межведомственной комиссией, актуализируется перечень населенных пунктов, расположенных в условиях высокогорья.

По ее словам, обсуждаемый перечень утвержден в 1997 году. В 2025-м из него вывели 61 село, так как их больше не существует. И 33 новых населенных пункта включены в обновленный список.

Всего в перечень включен 791 высокогорный и труднодоступный населенный пункт. Из них 464 сел считаются высокогорными.

Напомним, кабмин предлагал увеличить высоту, которая считается высокогорьем, до 2 тысяч метров над уровнем моря. Для живущих и трудящихся в таких условиях граждан предусмотрены компенсации и доплаты.

Жогорку Кенеш с предложением кабмина не согласился и решил оставить все, как прежде. Однако позже стало известно, что в подписанном президентом варианте документа указана высота 2 тысячи метров над уровнем моря.

Депутаты выразили недовольство и создавали рабочую группу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334166/
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