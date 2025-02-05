Принятые законопроекты изменяются перед подписью президента. ЖК создал комиссию

В конце января президент Садыр Жапаров подписал Трудовой кодекс. В нем говорится, что компенсации за высокогорье будут начисляться для тех, кто трудится на высоте 2 тысячи и более метров над уровнем моря.

Депутаты стали возмущаться, ведь в ими принятом законопроекте компенсации должны были начисляться начиная с 1 тысячи 800 метров над уровнем моря.

Первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мухтарбек Баймурзаев проинформировал, что компенсации будут начисляться по разным коэффициентам для трудящихся на высоте от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря, от 3 до 4 тысяч метров и от 4 тысяч метров.

Он сообщил, что кабмин против того, чтобы компенсации начислять трудящимся на высоте до 2 тысяч метров, это приведет к миграции населения. Кроме того, начислять одинаковые компенсации для тех, кто трудится в тяжелых климатических условиях и менее тяжелых, не справедливо.

Депутат Балбак Тулобаев напомнил, что на одном из заседаний он поднимал этот вопрос и тогдашний глава кабмина Акылбек Жапаров обещал, что компенсации будут начислить начиная с высоты 1 тысяча 800 метров над уровнем моря.

В итоге депутаты создали комиссию, которая должна расследовать, как получилось, что парламентарии приняли один законопроект, а президентом подписан другой.

В депутатскую комиссию вошли Балбак Тулобаев, Марат Мураталиев, Арсланбек Малиев, Чынгыз Айдарбеков, Эмиль Токтошев, Дастан Джумабеков и Султанбай Ажигитов.

Депутат Камила Талиева добавила, что точно так же изменен законопроект о школьном питании.

«Уже после того, как мы приняли законопроект, кабмин убрал из него питание для школьников с первого по четвертый классы», — сказала Талиева и попросила комиссию разобраться и с этим случаем.

Замспикера Нурбек Сыдыгалиев выразил мнение, что к этому причастен аппарат Жогорку Кенеша.