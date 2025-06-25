Очередная игра. Болота Ибрагимова не включили в состав постоянной комиссии БГК

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша рассмотрели проект постановления о включении в состав постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре депутата Болота Ибрагимова.

Только 11 депутатов проголосовали за, 5 — против и 23 воздержались. В итоге проект постановления не прошел.

Заместитель лидера фракции «Эл Умуту» Аскар Алмаз уулу поинтересовался, было ли такое в истории, чтобы депутат не был включен ни в одну комиссию.

«Это очередная игра. Вы не пропускаете нашего депутата в профильную комиссию. Соответственно, он не может в полной мере осуществлять свою деятельность. Пусть это останется на вашей совести. До этого никогда не было подобного прецедента. Наша фракция воспринимает это как препятствие деятельности нашего депутата. Я не знаю, чего вы боитесь того, что наш депутат будет состоять в данной комиссии», — сказал он.

Напомним, Болот Ибрагимов в мае 2025 года ушел с должности заместителя председателя БГК на общественных началах после скандала.