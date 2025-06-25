Зампредседателя кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в последнее время начал активные поездки по регионам Кыргызстана. В графике генерала за несколько дней были Иссык-Кульская, Баткенская, Чуйская и Нарынская области.

Камчыбек Ташиев лично проверил реализацию инфраструктурных проектов, резко раскритиковал местных чиновников и обозначил приоритеты.

Такую активность и несвойственные главе ГКНБ функции в разных пабликах начали связывать с предстоящими электоральными мероприятиями, начиная с досрочных парламентских выборов до президентской кампании. Популярна и версия, что Камчыбек Ташиев, возможно, согласился возглавить правительство и тогда его активность, что называется, «проба пера» в качестве главы кабинета министров.

Реже высказывается мнение, что, на самом деле, все поездки Камчыбека Ташиева так или иначе связаны с безопасностью. Потому что недовольство населения работой власти на местах может привести к социальной напряженности, которую необходимо своевременно нивелировать.

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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 24 июня незапланированно прибыл в Токмак, чтобы встретиться с местными властями по поводу затянувшегося строительства парка и спортивной школы в 1-м и 3-м микрорайонах города. Такой спонтанный выезд стал прямым ответом на видеообращение местных жителей, которое получило широкое обсуждение в соцсетях и новостных порталах.

За несколько дней до этого токмакчане записали обращение к президенту Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву, потребовав разобраться с низким качеством работ, задержками сдачи парка и спортшколы, а также отсутствием спортивного зала в микрорайонах, где проживают около 30 процентов населения города. Это стало отправным импульсом: уже на следующий день глава спецслужбы «вывел» мэра, руководителей управления и подрядчика прямо с совещания, по его словам — «пример другим».

В Нарыне в ответ на запоздалое внимание «к северу страны» креативные жители записали и смонтировали клип на песню, в которой буквально поют, что «про Нарын забыли», и сравнивают свое положение с активной модернизацией южных регионов, а также Иссык-Куля. Именно это стало катализатором — еще на прошлой неделе управделами президента пришлось публично оправдываться за миллионы выделенных из бюджета средств на благоустройство Нарына и проекты, запланированные в регионе.

Вояж главы ГКНБ по регионам — это не просто поездка для проверки объектов. Это символическая акция: власть реагирует на народный запрос и стремится показать гражданам, что каждый регион важен. Под конец июня, когда в воздухе, кажись, запахло выборами, такой ход выглядит продуманным и своевременным и, вероятно, повторит стратегию превентивного решения проблем ради политического спокойствия.