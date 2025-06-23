Власти ответили на критику: в развитие Нарына вложили свыше 9 миллиардов сомов

В социальных сетях распространили видео, где утверждается, что Нарынская область якобы забыта и обделена вниманием властей. В этой связи управделами президента Кыргызстана выступило с опровержением, предоставив подробную информацию о текущих проектах в регионе.

Согласно официальным данным, в Нарынской области в настоящее время реализуют инфраструктурные и социальные проекты на сумму 9,45 миллиарда сомов. Основные направления инвестиций:

строительство и ремонт дорог — на 197 километров дорог выделили 1,46 миллиарда сомов;

98 объектов образования, здравоохранения и других сфер включены в госпрограмму на сумму 1,38 миллиарда сомов;

восемь крупнейших проектов в районах области охватывают школы, детсады, спортзалы и культурные объекты. Например, в Кочкорском районе реализуются проекты на сумму 279 миллионов сомов, Нарынском — 174 миллиона сомов, Жумгале — 183 миллиона сомов;

ирригация — более 2,4 миллиарда сомов направлено на строительство и ремонт двух водохранилищ («Шамшы» и «Тугол-Сай»);

чистая вода — при поддержке АБР в 43 селах реализуются водопроводные проекты на сумму почти 2,9 миллиарда сомов;

реконструкция водоотводной системы Нарына — 494 миллиона сомов от ЕБРР;

городская инфраструктура Нарына — более 807 миллионов сомов направлены на строительство Центра культуры и инноваций, новой городской бани, детского центра, реконструкцию автовокзала и другие объекты.

Дополнительно по поручению президента выделили еще около 1 миллиарда сомов на приоритетные проекты, определенные на местах совместно с представителями власти и общественности.

В управделами подчеркивают: «Президент нацелен на всестороннее и сбалансированное развитие всех регионов. Цель — чтобы в каждом селе были условия, как в городе, и чтобы в каждом доме в Кыргызстане был достаток».