Визит президента КР в Малайзию. Подписан ряд документов

Сегодня в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Малайзию состоялись переговоры с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, по итогам которых подписан ряд документов.

Стороны подписали совместное заявление между Кыргызской Республикой и Малайзией об укреплении сотрудничества в направлении стратегического партнерства для будущего процветания.

Также подписаны и обменены следующие документы:



— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии о сотрудничестве в сфере туризма;



— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии по сотрудничеству в области цифровой трансформации и кибербезопасности;



— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии по сотрудничеству в области высшего образования;



— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии о сотрудничестве в области здравоохранения;



— обмен нотами об установлении сотрудничества между кабинетом министров КР и правительством Малайзии в области молодежной политики;



— обмен нотами о сотрудничестве между Министерством иностранных дел КР и Министерством иностранных дел Малайзии о сотрудничестве в области подготовки дипломатов и научного обмена;



— обмен письмами о намерении между Генеральной прокуратурой КР и Генеральной прокуратурой Малайзии по сотрудничеству в области взаимной правовой помощи по уголовным делам;



— меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических инициатив при президенте КР (НИСИ) и Институтом стратегических и международных исследований Малайзии (ISIS);



— меморандум о взаимопонимании между центром развития и продвижения экспорта «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции КР и Корпорацией по развитию внешней торговли Малайзии (MATRADE);



— меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой КР и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.