13:34
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Визит президента КР в Малайзию. Подписан ряд документов

Сегодня в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Малайзию состоялись переговоры с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, по итогам которых подписан ряд документов.

Стороны подписали совместное заявление между Кыргызской Республикой и Малайзией об укреплении сотрудничества в направлении стратегического партнерства для будущего процветания.

Также подписаны и обменены следующие документы:

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии о сотрудничестве в сфере туризма;

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии по сотрудничеству в области цифровой трансформации и кибербезопасности;

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии по сотрудничеству в области высшего образования;

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Малайзии о сотрудничестве в области здравоохранения;

— обмен нотами об установлении сотрудничества между кабинетом министров КР и правительством Малайзии в области молодежной политики;

— обмен нотами о сотрудничестве между Министерством иностранных дел КР и Министерством иностранных дел Малайзии о сотрудничестве в области подготовки дипломатов и научного обмена;

— обмен письмами о намерении между Генеральной прокуратурой КР и Генеральной прокуратурой Малайзии по сотрудничеству в области взаимной правовой помощи по уголовным делам;

— меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических инициатив при президенте КР (НИСИ) и Институтом стратегических и международных исследований Малайзии (ISIS);

— меморандум о взаимопонимании между центром развития и продвижения экспорта «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции КР и Корпорацией по развитию внешней торговли Малайзии (MATRADE);

— меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой КР и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334086/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: «Кыргызстан менен Малайзиянын өнөктөштүгү жаңы деңгээлге чыкты»
Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министри менен жолугушту
Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Малайзии
Президент Садыр Жапаров Малайзияга расмий иш сапары менен келди
Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Малайзию
Президент Садыр Жапаров расмий сапары менен Малайзияга барат
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Малайзию
ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона
Наше решение по границе принесло мир и дружбу Центральной Азии — Садыр Жапаров
Садыр Жапаров призвал депутатов поддержать создание финансового центра в Тамчи
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Перевод начальной школы на&nbsp;госязык. Законопроект зарегистрирован в&nbsp;ЖК Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
Депутаты ЖК&nbsp;считают, что министр здравоохранения должен уйти в&nbsp;отставку Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку
В&nbsp;Кремле объяснили отказ России от&nbsp;безоговорочного перемирия с&nbsp;Украиной В Кремле объяснили отказ России от безоговорочного перемирия с Украиной
Бизнес
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
25 июня, среда
13:29
Назначен новый мэр Токмака Назначен новый мэр Токмака
13:27
Визит президента КР в Малайзию. Подписан ряд документов
13:12
Вы не умеете защищать людей. Депутат раскритиковал акыйкатчи Джамилю Джаманбаеву
13:11
В Кыргызстане объем потребительских кредитов вырос на 103 процента
13:00
Только 1 из 54 обладателей «золотого сертификата» по ОРТ сдавал тест на госязыке