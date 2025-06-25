Мнение медиасообщества не учли. Депутаты одобрили новый закон о СМИ

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроект «О средствах массовой информации» во втором и третьем чтениях.

Нардеп Эльдар Абакиров напомнил, что ряд журналистов, медиаэкспертов, юристов, которые являются участниками рабочей группы по доработке проекта закона о СМИ, выступал с обращением к президенту Садыру Жапарову, торага парламента Нурланбеку Тургунбек уулу, депутатам ЖК и главам международных агентств, организаций в Кыргызстане.

Они просили власти оставить шестую редакцию Закона «О СМИ».

Члены группы выражали глубокую обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг законопроекта «О средствах массовой информации» на этапе второго и третьего чтений.

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Эльдар Абакиров попросил вернуть документ в режим второго чтения и провести повторные общественные слушания. Но вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев поставил сам проект закона на голосование, а не предложение нардепа.

В итоге 57 парламентариев проголосовало за принятие законопроекта в третьем чтении, против — 3.

Напомним, ранее депутаты внесли изменения в законопроект, которые ужесточают требования к СМИ.

Нардепы Илимбек Кубанычбеков, Айбек Маткеримов, Эрнис Айдаралиев и Советбек Рустамбек уулу предложили добавить пункт, согласно которому иностранец лицо без гражданства или иностранное юридическое лицо, а также компании, имеющие более 35 процентов иностранного участия фирмы, не могут выступать учредителем средства массовой информации. Кабмин не выразил возражений.

Они также предложили исключить из проекта закона:

пункт 3 статьи 9, по которой юридическое лицо с иностранным участием в КР и любое иностранное юридическое лицо, находящееся за пределами страны, где доля иностранного вклада в уставном капитале составляет 50 процентов и более, не могут быть учредителями телевизионных организаций;

пункт 2 статьи 13, которая гласит, что сетевое издание, аудио-, видео-, кинохроникальная программа имеют право пройти регистрацию на добровольной основе в качестве средств массовой информации в органах юстиции КР в порядке, установленном кабинетом министров.

Отметим, доработанная Минкультуры и медиасообществом редакция законопроекта вводила добровольную регистрацию для СМИ.

Парламентарии также прописали, что средство массовой информации имеет право распространять сведения со дня принятия Минюстом решения о регистрации СМИ.

Статью 13 предложили дополнить пунктом 6, согласно которому регистрация, перерегистрация и отмена регистрации СМИ проводятся в порядке, установленном кабмином.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена. При обсуждениях предыдущих версий документа больше всего представители медиа выступали против введения обязательной регистрации.