Обязать чиновников знать кыргызский. Парламент одобрил законопроекты о госязыке

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка во втором и третьем чтениях.

Поправки, помимо прочего, обязывают депутатов ЖК, председателя кабинета министров, членов кабмина, судей Конституционного, Верховного, местных судов, прокуроров, следователей владеть кыргызским языком. Норма касается и служащих Нацбанка, сотрудников правоохранительных органов и органов национальной безопасности.

Адвокаты и нотариусы также не смогут получить лицензии, если не будут знать кыргызский язык на достаточном уровне.

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Кроме того, инициаторы вносят изменения в Закон «О телевидении и радиовещании», которые устанавливают, что общий объем вещания на государственном языке должен быть не менее 60 процентов.

Законопроектами также вносятся изменения в Закон «О внешней миграции». Так, основанием для отказа в виде на жительство может послужить невладение государственным языком в объеме, необходимом для постоянного проживания в стране. Иностранный гражданин также не сможет получить статус иммигранта, если не знает кыргызского языка.

Текст рекламы, подготовленный на государственном языке, должен быть согласован с исполнительным органом местного самоуправления на предмет соответствия требованиям законодательства о языке и правилам орфографии.

Нарушение или неисполнение требований законодательства о языке влечет предупреждение или штраф для физических лиц в размере 5 тысяч сомов, юридических — 17 тысяч. Эта норма не распространяется на требования, установленные в нормативных правовых актах по владению языком для физических лиц.

Нарушения рассматривает Национальная комиссии по госязыку и языковой политике, и она же штрафует.