13:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Обязать чиновников знать кыргызский. Парламент одобрил законопроекты о госязыке

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка во втором и третьем чтениях. 

Поправки, помимо прочего, обязывают депутатов ЖК, председателя кабинета министров, членов кабмина, судей Конституционного, Верховного, местных судов, прокуроров, следователей владеть кыргызским языком. Норма касается и служащих Нацбанка, сотрудников правоохранительных органов и органов национальной безопасности.

Адвокаты и нотариусы также не смогут получить лицензии, если не будут знать кыргызский язык на достаточном уровне.

Читайте по теме
Популизм или реальные меры? О новых требованиях к знанию государственного языка

Кроме того, инициаторы вносят изменения в Закон «О телевидении и радиовещании», которые устанавливают, что общий объем вещания на государственном языке должен быть не менее 60 процентов.

Законопроектами также вносятся изменения в Закон «О внешней миграции». Так, основанием для отказа в виде на жительство может послужить невладение государственным языком в объеме, необходимом для постоянного проживания в стране. Иностранный гражданин также не сможет получить статус иммигранта, если не знает кыргызского языка.

Текст рекламы, подготовленный на государственном языке, должен быть согласован с исполнительным органом местного самоуправления на предмет соответствия требованиям законодательства о языке и правилам орфографии.

Нарушение или неисполнение требований законодательства о языке влечет предупреждение или штраф для физических лиц в размере 5 тысяч сомов, юридических — 17 тысяч. Эта норма не распространяется на требования, установленные в нормативных правовых актах по владению языком для физических лиц.

Нарушения рассматривает Национальная комиссии по госязыку и языковой политике, и она же штрафует.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334061/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат ЖК уверен, что госслужащие не смогут сдать тесты по кыргызскому языку
Вице-спикер депутату Жогорку Кенеша: Вы выступаете против кыргызского языка
Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке
Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов
Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
Торага Жогорку Кенеша заложил капсулу под строительство школы в Ноокате
Пожар в селе Гульча. Пострадавшим передали денежные сертификаты
Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении
Депутаты попросят информацию у министра энергетики о вчерашнем блэкауте
ЖК утвердил состав Совета по делам правосудия. В него вошел и Балбак Тулобаев
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Перевод начальной школы на&nbsp;госязык. Законопроект зарегистрирован в&nbsp;ЖК Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
Депутаты ЖК&nbsp;считают, что министр здравоохранения должен уйти в&nbsp;отставку Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку
В&nbsp;Кремле объяснили отказ России от&nbsp;безоговорочного перемирия с&nbsp;Украиной В Кремле объяснили отказ России от безоговорочного перемирия с Украиной
Бизнес
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
25 июня, среда
13:12
Вы не умеете защищать людей. Депутат раскритиковал акыйкатчи Джамилю Джаманбаеву Вы не умеете защищать людей. Депутат раскритиковал акый...
13:11
В Кыргызстане объем потребительских кредитов вырос на 103 процента
13:00
Только 1 из 54 обладателей «золотого сертификата» по ОРТ сдавал тест на госязыке
13:00
Вторая половина недели в Бишкеке будет жаркой. Прогноз погоды на 26-29 июня
12:48
К системе обмена данными автоконтроля ЕАЭС подключат Кыргызстан и Казахстан