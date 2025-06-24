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Власть

С 1 июля судебные исполнители переходят в подчинение Генпрокуратуры

С 1 июля 2025 года в Кыргызстане стартует эксперимент по реформированию системы исполнения судебных актов. Согласно указу президента Садыра Жапарова, функции судебных исполнителей временно переходят от Судебного департамента при Верховном суде к Генеральной прокуратуре.

Речь идет о принудительном исполнении судебных решений и других исполнительных документов. Новый порядок будет действовать в тестовом режиме до 1 июля 2026 года.

Что изменится:

  • Генпрокуратура создает собственную службу судебных исполнителей;
  • министерства и ведомства обязаны передать прокурорам штаты, бюджеты, здания, транспорт и архивы, ранее задействованные в системе принудительного исполнения;
  • планируется запуск автоматизированной цифровой системы исполнения решений с применением искусственного интеллекта;
  • будет введен институт частных судебных исполнителей;
  • особое внимание — кадровому обеспечению, цифровизации и взаимодействию между ведомствами.

Также Генпрокуратура получит полномочия по назначению главных судебных исполнителей и руководителей региональных управлений.

До 1 апреля 2026 года будет проведен мониторинг эксперимента, по итогам которого могут быть приняты решения о дальнейших шагах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333845/
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