С 1 июля судебные исполнители переходят в подчинение Генпрокуратуры

С 1 июля 2025 года в Кыргызстане стартует эксперимент по реформированию системы исполнения судебных актов. Согласно указу президента Садыра Жапарова, функции судебных исполнителей временно переходят от Судебного департамента при Верховном суде к Генеральной прокуратуре.

Речь идет о принудительном исполнении судебных решений и других исполнительных документов. Новый порядок будет действовать в тестовом режиме до 1 июля 2026 года.

Что изменится:

Генпрокуратура создает собственную службу судебных исполнителей;

министерства и ведомства обязаны передать прокурорам штаты, бюджеты, здания, транспорт и архивы, ранее задействованные в системе принудительного исполнения;

планируется запуск автоматизированной цифровой системы исполнения решений с применением искусственного интеллекта;

будет введен институт частных судебных исполнителей;

особое внимание — кадровому обеспечению, цифровизации и взаимодействию между ведомствами.

Также Генпрокуратура получит полномочия по назначению главных судебных исполнителей и руководителей региональных управлений.

До 1 апреля 2026 года будет проведен мониторинг эксперимента, по итогам которого могут быть приняты решения о дальнейших шагах.