Работников государственной службы с праздником поздравил глава кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников государственной и муниципальной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Приняв новую редакцию Конституции 5 мая 2021 года, мы кардинально изменили архитектуру государственной власти, существенно повысили роль и значение государственной и муниципальной службы. Восстановлена вертикаль власти. Государство начало по-настоящему выполнять свои функции по перераспределению национального дохода, резко сократив теневую экономику и проводя жесткую борьбу с криминалом всех мастей, в первую очередь с коррупцией», — говорится в поздравлении.

Одним из важных преобразований, имеющих историческое значение, стала административно-территориальная реформа, в рамках которой укрупнили айыльные аймаки и расширили территории городов. Адылбек Касымалиев

«Эта реформа направлена на повышение эффективности государственного и муниципального управления. Наряду с этим на развитие инфраструктуры регионов направлены значительные финансовые средства от сотен миллионов до миллиарда сомов», — отметил он.

По словам главы кабмина, другим важным направлением реформы государственной и муниципальной службы стало применение цифровизации для ускорения документооборота, оказания государственных услуг населению и дебюрократизации.

Отмечается, что сроки выдачи необходимых справок сократились — вместо нескольких дней ныне требуется от нескольких часов до нескольких секунд.

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«Вы будете авангардом в реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, в которой определены амбициозные цели. В условиях, когда страна взяла курс на модернизацию и уверенно движется по избранному пути, трансформация системы государственной и муниципальной службы в гибкий профессиональный институт станет основным фактором реализации этой программы», — заметил Адылбек Касымалиев.

В поздравлении говорится, что в данной ситуации только те служащие, которые осознают требование времени о необходимости повышения квалификации, приобретения и развития навыков и компетенций, в том числе цифровых, станут опорой народа и государства.

«Уверен, что вы осознаете важность возложенной на вас миссии и продолжите усердно работать над саморазвитием, достойно выполнять свои функциональные обязанности, укрепляя авторитет государства, защищая интересы граждан и содействуя поступательному развитию страны», — добавил Адылбек Касымалиев.