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Власть

Ташиев жестко отчитал главу района на Иссык-Куле: Не можешь даже цветы посадить?

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подверг жесткой критике главу одного из районов Иссык-Кульской области. Видео, на котором он эмоционально отчитывает чиновника, сегодня активно распространяется в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение.

На кадрах Камчыбек Ташиев возмущен тем, что при всех возможностях в районе не проводится элементарное благоустройство. «Ты уже пятый год сидишь на этом месте. Не можешь даже на 50-60 тысяч сомов посадить цветы, деревья? Почему ничего не меняется?» — спрашивает он с очевидным разочарованием.

Отдельно глава ГКНБ отметил, что чиновник планировал выделить на озеленение 1,5 миллиона сомов, хотя, по мнению Ташиева, даже при гораздо меньших суммах можно было бы навести порядок и преобразить территорию. «На любое дело — миллионы. Но ведь можно сделать хоть что-то малыми средствами, если есть желание. Таких руководителей, которые работают не ради отчета, а по-настоящему, — единицы. Большинство просто не хотят двигаться», — подчеркнул он.

Камчыбек Ташиев также напомнил, что руководитель должен заботиться о вверенной территории, независимо от того, находится она в центре или на окраине. «Если народ доверил тебе этот пост, будь добр, работай с полной отдачей. Надо не жаловаться, а действовать», — сказал он.

Глава ГКНБ обратил внимание и на общее безразличие, царящее в обществе. «Пока каждый будет думать: «это не моя работа», «пусть сам решает», наши деревни будут в запущенном состоянии, молодежь — уезжать. Мы один народ, одна страна. Если каждый начнет с себя, перемены будут неизбежны», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333701/
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