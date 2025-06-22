Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Тяньцзинь Китайской Народной Республики.

По данным пресс-службы правительства, он примет участие в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос — 2025».

Форум пройдет под девизом «Предпринимательство в новую эпоху» и соберет около 2 тысяч участников из более чем 90 стран и регионов мира.

Адылбек Касымалиев проведет ряд двусторонних встреч с руководством Государственного совета Китая, а также с главами зарубежных делегаций.