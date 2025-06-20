Пожар в селе Гульча. Пострадавшим передали денежные сертификаты

Депутат Жогорку Кенеша Улан Примов посетил Алайский район Ошской области, где встретился с пострадавшими в результате пожара 13 июня в селе Гульча. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Тогда полностью сгорели более 10 жилых помещений финского типа, пострадали шесть семей. Один человек погиб.

На встрече каждой пострадавшей семье вручили денежные сертификаты, выделенные из резервных фондов торага Жогорку Кенеша и председателя кабинета министров.

Напомним, 13 июня в селе Гульча Алайского района Ошской области произошел пожар в жилом доме барачного типа. В результате происшествия скончалась 63-летняя женщина.

По данным МЧС, сгорел дом площадью 348,2 квадратных метра, в котором проживали шесть семей — всего 23 человека.