Нарушение визового режима в США. МИД Кыргызстана выступил с заявлением

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики распространило заявление о необходимости неукоснительного соблюдения миграционного законодательства США.

МИД КР обращает внимание соотечественников, находящихся на территории Соединенных Штатов, а также планирующих поездку в эту страну, на необходимость неукоснительного соблюдения миграционного законодательства страны пребывания.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности США, в последние годы участились случаи нарушений визового режима со стороны граждан Кыргызской Республики — в том числе среди обладателей туристических (B1/B2) и студенческих (F, J, M) виз.

«Подобные нарушения визового режима со стороны отдельных граждан могут рассматриваться как фактор риска, способный повлиять на общее отношение к гражданам Кыргызской Республики и привести к введению ограничительных мер в отношении всех соотечественников.

В этой связи МИД настоятельно призывает граждан:

строго соблюдать сроки пребывания в США, установленные визой;

покидать территорию США до окончания разрешенного срока.

Министерство подчеркивает, что несоблюдение визовых условий негативно отражается не только на самих нарушителях, но и может осложнить получение виз другими добросовестными гражданами КР», — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство страны продолжит активное взаимодействие с американской стороной по вопросам визового и миграционного характера.

«Призываем всех соотечественников к ответственности и неукоснительному соблюдению законодательства страны пребывания при поездках за границу, создать соответствующую платформу для совместной работы», — подчеркнули в МИД КР.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в том числе Кыргызстана.

В новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран, включая важных партнеров США, таких как Египет и Джибути, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.