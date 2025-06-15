Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США

Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в том числе Кыргызстана. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Отмечается, что в новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран, включая важных партнеров США, таких как Египет и Джибути, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.

Представитель Госдепартамента заявил, что не будет комментировать внутренние обсуждения или сообщения.

В меморандуме, подписанном госсекретарем Марко Рубио и отправленном 14 июня американским дипломатам, работающим с перечисленными странами, говорится, что правительствам дается 60 дней на выполнение новых контрольных показателей и требований, установленных Госдепом. В нем установлен срок до 8.00 18 июня, чтобы они могли предоставить первоначальный план действий по выполнению требований.

В документе указаны различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации Белого дома, эти страны не выполняют. В некоторых странах «не было компетентного или готового к сотрудничеству центрального органа власти для выдачи надежных документов, удостоверяющих личность, или других гражданских документов», или они пострадали от «широко распространенного мошенничества со стороны правительства». В других было большое количество граждан, просрочивших свои визы в Соединенных Штатах, говорится в меморандуме.

Другие причины включали возможность получения гражданства за денежные инвестиции без требования проживания и заявления об «антисемитской и антиамериканской деятельности в Соединенных Штатах» людьми из этих стран. В меморандуме также говорится, что если страна готова принять граждан третьих стран, высланных из США, или заключить соглашение о «безопасной третьей стране», это может смягчить другие опасения.

Страны, указанные в меморандуме: Ангола; Антигуа и Барбуда; Бенин; Бутан; Буркина-Фасо; Кабо-Верде; Камбоджа; Камерун; Демократическая Республика Конго; Джибути; Доминика; Эфиопия; Египет; Габон; Гамбия; Гана; Кот-д’Ивуар; Кыргызстан; Либерия; Малави; Мавритания; Нигер; Нигерия; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Сан-Томе и Принсипи; Сенегал; Южный Судан; Сирия; Танзания; Тонга; Тувалу; Уганда; Вануату; Замбия; и Зимбабве.

Кыргызстан оказался в предварительном списке стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю служебную записку Госдепартамента США.

По данным издания, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность расширения списка государств, чьим гражданам будет запрещено или ограничено получение виз. В предварительный перечень попали 36 стран, включая Кыргызстан, Египет, Джибути, Камерун, Нигерию, Сирию, Танзанию и другие государства из Африки, Центральной Азии, а также из Карибского региона и Тихоокеанского бассейна.



В субботу дипломаты, работающие со странами, попавшими в список, получили внутреннюю записку за подписью госсекретаря Марко Рубио. В документе указано, что у этих стран есть 60 дней на выполнение новых требований Вашингтона. Среди нарушений, на которые ссылается Госдепартамент, — высокая доля просроченных виз, недостаточный уровень документооборота, а также случаи мошенничества на уровне властей.

Эксперты подчеркивают, что возможные ограничения вызовут серьезные последствия для международной мобильности, усугубят дипломатические отношения и вызовут обеспокоенность среди граждан стран, затронутых этой инициативой.

Ранее США уже ограничили въезд для граждан ряда государств, включая Афганистан, Иран, Сомали, Кубу и Венесуэлу. Новая инициатива находится на стадии обсуждения и пока не утверждена окончательно, однако уже сейчас вызывает резонанс в международном сообществе.