Пациенты грубые. Приехавшие из Кореи в КР врачи боялись за свою безопасность

Врачи, приехавшие в Кыргызстан из Южной Кореи, обеспокоены своей безопасностью. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщила депутат Гулсункан Жунушалиева.

Она отметила, что недавно в страну приехали медики и профессоры из Сеула. Они оказали бесплатную медицинскую помощь нуждающимся. Провели более 10 операций на глаза, среди них были гастроэнтерологи, пульмонологи, офтальмологи.

«Я приняла иностранных специалистов. Один профессор рассказал, что медики переживали за свою безопасность, наши пациенты грубые. Сказал, что им было страшно. Мне стало стыдно, и я попросила прощения. Но студенты, волонтеры помогали и обеспечивали их безопасность. Пациенты не всегда ведут себя подобающе», — отметила Гулсункан Жунушалиева.

Глава Минздрава Эркин Чечейбаев ответил, что нужно на законодательном уровне ужесточить наказание за нападение на медработников.

«Вы правильно говорите. Сейчас врачи боятся пациентов и их родственников. Чуть что они начинают избивать, драться или снимать на телефон и говорить, что будут обращаться к президенту. У нас нет нормы в законе, которая защищала бы медиков. В России нападение на врача расценивается как уголовное преступление. Поэтому и у нас нужно ужесточить наказание», — сказал он.

Отметим, в ноябре 2024 года Министерство здравоохранения предлагало внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях «с целью создания законодательной основы для защиты медицинских работников от насилия со стороны граждан, предотвращения случаев насилия в медицинских учреждениях и обеспечения безопасности труда медперсонала».