За нападение на медиков будут наказывать. Минздрав инициирует поправки в УК КР

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях «с целью создания законодательной основы для защиты медицинских работников от насилия со стороны граждан, предотвращения случаев насилия в медицинских учреждениях и обеспечения безопасности труда медперсонала».

«Насилие в отношении медицинских работников является серьезной проблемой, которая заслуживает внимания и немедленных мер. В Кыргызстане наблюдается увеличение случаев физического и вербального насилия в отношении медперсонала, что создает угрозу их безопасности, оказывает негативное воздействие на качество медицинской помощи и доверие к системе здравоохранения в целом. В связи с этим возникает необходимость принятия законодательных мер для защиты прав медицинских работников и обеспечения безопасности их труда.

Проблема насилия в отношении медицинских работников заключается в том, что врачи, медсестры и другие медицинские работники сталкиваются с риском физической агрессии со стороны пациентов, их родственников или даже посторонних лиц. Это создает угрозу здоровью и жизни медперсонала, а также мешает нормальному функционированию медицинских учреждений», — пояснили в ведомстве.

Агрессия в отношении медицинских работников негативно сказывается и на качестве медицинской помощи, так как создает стрессовую обстановку, отвлекает врачей от их профессиональных обязанностей и может привести к ошибкам в диагностике и лечении.

Физическое и вербальное насилие в отношении медработников является нарушением их прав на безопасные условия труда, достоинство и защиту от дискриминации.

Минздрав предлагает внести в УК КР следующие изменения:

статью 136 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: «То же деяние, совершенное: в отношении медицинского работника в связи с осуществлением служебной, профессиональной деятельности, наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет либо без такового»;

часть 2 статьи 280 дополнить пунктом 6 следующего содержания: в отношении медицинского работника в связи с осуществлением служебной, профессиональной деятельности, наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В Кодекс о правонарушениях предлагается следующее изменение:

Статья 77-1 Проявление неуважения к медицинскому работнику: Проявление неуважения к медицинскому работнику при исполнении им своих должностных обязанностей, выраженное в виде нецензурной брани, непристойного поведения, оскорбительного приставания, демонстрации неприличных жестов (знаков) или предметов, в том числе через средства массовой информации или телекоммуникационные сети, влечет наложение штрафа в размере 100 расчетных показателей.