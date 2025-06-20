Студентов-контрактников хотят обязать отрабатывать в госбольницах после выпуска

Министерство здравоохранения Кыргызстана хочет обязать выпускников медицинских вузов, учившихся на платной основе, отрабатывать в государственных больницах. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» заявил глава ведомства Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что ежегодно высшие учебные заведения выпускают около 2 тысяч студентов-медиков.

«Из них только 200 доходят до госбольниц, остальные 1,8 тысячи выпускников уезжают за рубеж или работают в частных клиниках. Бюджетных мест выделяется мало, и только их мы можем распределять по государственным медучреждениям, чтобы выпускники поработали там два-три года. А тем, кто обучался на контрактной основе, все равно, они оплачивают учебу и уходят по ее окончании», — заметил Эркин Чечейбаев.

В связи с этим Минздрав хочет увеличить бюджетные места и обязать выпускников-контрактников отрабатывать в государственных медучреждениях определенное время.

«Они оканчивают государственный вуз, поэтому должны пройти интернатуру и ординатуру в госбольницах», — сказал министр.

Отметим, в стране остро не хватает медицинских работников. По данным главы Минздрава Эркина Чечейбаева, сегодня в Кыргызстане на 100 тысяч граждан приходится 18,2 врача.