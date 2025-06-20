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Власть

Минздрав не может закрыть клиники, использующие недоказанные методы лечения

Министерство здравоохранения бессильно перед частными клиниками, использующими в своей работе недоказанные методы лечения. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» заявил глава ведомства Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что максимально частных предпринимателей можно оштрафовать только до 100 тысяч сомов.

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«Есть частные клиники, которые используют недоказанные методы. Один курс лечения стоит 50 тысяч сомов. Они получили лицензию в Министерстве просвещения на образовательную деятельность. У нас документ не получали. Говорят, что просто обучают. Но у них в клинике есть койки, пациенты. Когда мы приходим проверять, они выплачивают штраф в 100 тысяч сомов и продолжают работать. У нас нет рычагов, закрыть их мы не можем. Даем информацию МВД, там тоже говорят, что частные медцентры не могут закрыть, если там не зафиксированы смертельные случаи», — рассказал министр.

Напомним, в Бишкеке 8 мая во время пересадки волос в область бороды в частной клинике скончался хирург-флеболог Элдос Турсунбеков. Ему было 30 лет. По предварительной информации, у пациента случился анафилактический шок.

Ранее стало известно также о смерти двух пациентов в частных медцентрах «Нео» и «КафМедЦентр».
Ссылка: https://24.kg/vlast/333451/
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