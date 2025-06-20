Кабмин изменил правила выдачи прав на использование земель государственного фонда. Теперь решение о предоставлении участков принимает напрямую кабинет министров без обязательного проведения конкурсов или аукционов. Это позволит ускорить процесс и повысить эффективность освоения земель, считают там.

Срок лицензии на пользование земельным участком теперь составляет до двух лет с возможностью продления еще на два года.

Кроме того, для государственных предприятий и компаний с крупным участием государства процедуры лицензирования и научно-исследовательской деятельности будут проходить согласно установленным законам.

Эти изменения распространяются и на уже выданные лицензии.

Документ вступит в силу 27 июня 2025 года.