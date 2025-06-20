При МИД создадут учреждение «Е Дипломат», в котором будут работать 40 человек

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «Об образовании государственного учреждения «Е Дипломат» при Министерстве иностранных дел». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что учреждение создается в целях оптимизации системы государственного управления в сфере внешней миграции, повышения качества предоставляемых госуслуг в разрешительной сфере и обеспечения комплексного подхода к визовым и миграционным вопросам.

В указе говорится, что создание учреждения, включая зарплату работников, будет осуществляться за счет средств специального счета МИД.

Кабмину поручено в месячный срок утвердить положение о государственном учреждении и его штатную численность, а также увеличить число сотрудников МИД на 40 единиц.