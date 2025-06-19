Финансовый центр в Тамчи. В парламенте поспорили министр и депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев выступил против выделения бюджетных денег частной компании при создании специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом.

По его словам, некоторые пункты законопроекта противоречат Конституции и создают определенные риски, но кабмин не дает их предотвратить и исправить, прося принять документ сразу в трех чтениях.

«То, что мы создаем офшорную зону и пытаемся конкурировать с Кипром и другими странами... Понимаю, мы должны экспериментировать и находить инвестиции. Но есть риски. Понимаете, что офшор может превратиться в стиральную машину. Второе: это может быть удар со стороны международных институтов, и, соответственно, международная репутация может пострадать. Третье: население с этого ничего не получит. А маленькая группа лиц извлечет прибыль, избежав налогообложения. На 49 лет освобождаете от налогов», — сказал Дастан Бекешев.

Читайте по теме Садыр Жапаров призвал депутатов поддержать создание финансового центра в Тамчи

Он указал, что, согласно проекту закона, иностранцы могут работать в управляющей компании и осуществлять правосудие на территории СФИТ «Тамчи».

«У нас в Конституции говорится, что граждане КР только могут заниматься правосудием. Потом вы пишете, что решение этого центра (Международный центр по разрешению споров) по разбирательству нельзя обжаловать в судах общей юрисдикции КР. Опять же противоречите Основному закону. В статье 61 указано, что никто не может ограничивать людей на обжалование каких-либо решений в судах КР», — заметил нардеп.

По его словам, в законопроекте также прописано, что никто не вправе требовать отчета по выделенным деньгам из местного и республиканского бюджетов.

«Только частная компания может тратить народные деньги. Это неправильно. Понимаю, пусть Счетная палата не лезет. Но парламент должен иметь эти полномочия. Вы принимаете в трех чтениях документ и не даете исправить эти моменты», — сказал Дастан Бекешев.

Министр юстиции Аяз Баетов ответил, что во всех других странах, где есть такие зоны, в разрешении споров участвуют иностранцы. «В составе Международного третейского суда при ТПП среди арбитров тоже есть иностранцы. Поэтому, когда делаете большое заявление, надо быть осторожным», — обратился он к депутату.

«Вы меня учить будете? Я вам говорю про абзац 1 статьи 94 Конституции, где говорится, что правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом», — парировал Дастан Бекешев.

Аяз Баетов подчеркнул, что в Международном центре по разрешению споров должны работать иностранцы, иначе будет невозможно обеспечить защиту инвестиций.

Отметим, после спора главы Минюста и депутата нардеп Камила Талиева напомнила, что накануне президент Садыр Жапаров лично просил их принять этот законопроект, и попросила перейти к голосованию без дальнейшего обсуждения. Коллеги поддержали ее и одобрили документ сразу в трех чтениях.

По данным Министерства юстиции, законопроект «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом» направлен на создание и развитие уникальной экономической зоны, которая поспособствует привлечению иностранных и местных инвестиций, улучшению инвестиционного климата и развитию различных отраслей экономики, таких как производство, туризм, санаторно-курортная сфера, транспортная инфраструктура и другие.

Законопроект устанавливает правовую основу для функционирования финансовой инвестиционной территории, определяет ее статус, порядок создания, организацию управления и регулирования деятельности на территории зоны.