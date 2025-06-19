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Власть

Парламент Кыргызстана одобрил соглашение с Китаем о социальном страховании

Парламент в трех чтениях ратифицировал соглашение о социальном страховании между кабмином Кыргызстана и правительством Китая, подписанное 5 февраля 2025 года в Пекине.

Информацию предоставила зампредседателя Социального фонда Гулнура Джуматаева. По ее словам, основной целью соглашения является предоставление равных условий для граждан двух стран по приобретению прав на страхование по возрасту, инвалидности, потере кормильца в КР, а также на базовое страхование работников по старости и базовое страхование по старости для городских и сельских жителей в КНР.

По данным «Синьхуа», в соответствии с соглашением сотрудники китайских компаний в Кыргызстане будут освобождены от взносов на базовое пенсионное страхование, так же, как и сотрудники кыргызстанских компаний в Китае.

Гулнура Джуматаева со ссылкой на Налоговую службу рассказала, что в 2024 году 2 тысячи 112 граждан КНР выплатили 322,8 миллиона сомов в качестве страхового взноса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333350/
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