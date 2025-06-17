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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Дела о семейном насилии депутат ЖК предложил делегировать судам аксакалов

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Русланбек Жакышов предложил судам аксакалов рассматривать дела о семейном насилии.

По его словам, заключение под стражу насильника и выселение его из дома на 30 дней негативно влияет на семью.

«Человек, который сидел под арестом семь дней за домашнее насилие, не может отсидеть 14 дней? Это бесполезный законопроект. Есть айыл окмоту, МТУ (муниципальные территориальные управления), суды аксакалов. Нужно назначить председателем судов старейшин людей, которые работали в правоохранительной системе, авторитетных, уважаемых. В семьях бывает ругань. А их сразу заключают под стражу и выселяют из дома на месяц решением суда. Говорят, из-за того, что мать отправила под арест отца, дети начинают ненавидеть ее. Мужчина тоже не может попасть домой месяц и начинает враждовать с супругой. Говорят, новыми нормами мы усложняем все», — сказал Русланбек Жакышов.

Первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу ответил, что увеличение сроков ареста с 7 до 14 суток — это профилактическая мера. Основная концепция законопроекта — использование электронных браслетов в отношении семейных насильников, так как выдаваемый на сегодня охранный ордер не дал положительного результата в борьбе с домашними агрессорами.

Русланбек Жакышов настоял на своем, подчеркнув, что в некоторых случаях суды аксакалов могут помирить стороны и разрешить споры.

Отметим, в Кыргызстане возможно выселение насильника из дома, независимо от права собственности на жилье, на основании охранного ордера и заявления жертвы. По данным начальника отдела Службы общественной безопасности МВД Канатбека Исакова, с начала 2025 года пострадавшим выдано 4 тысячи 967 охранных ордеров, из них 422 человека были выдворены из дома. 

Народные избранники обсуждают проект закона Минюста о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия». Документом предлагается продлить срок ареста подозреваемых в семейном насилии с 7 до 14 суток. Также предусмотрено внедрение механизмов контроля за подозреваемыми через технические средства — электронный браслет и мобильное приложение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333018/
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