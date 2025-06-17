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Власть

Кыргызстан ратифицировал грант и кредит ЕБРР на водоснабжение трех городов

Кыргызстан ратифицировал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту устойчивости водного сектора. Закон подписан президентом Садыром Жапаровым и вступил в силу.

Речь идет о кредитном и грантовом соглашении, подписанном 19 ноября 2024 года в Бишкеке между Кыргызской Республикой и ЕБРР. Оно направлено на реализацию программы повышения устойчивости водного сектора. В рамках программы предусмотрена реализация трех малых проектов: в Шопокове, Таласе (вторая фаза) и Кемине.

Соглашение включает кредитное финансирование от ЕБРР, а также инвестиционный грант из специального фонда акционеров ЕБРР.

Финансирование пойдет на модернизацию и расширение систем водоснабжения в указанных городах, что, как ожидается, улучшит доступ населения к чистой питьевой воде и повлияет на санитарно-гигиеническое состояние.

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Ранее, в ходе встречи Садыра Жапарова с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, сообщалось, что финансирование предоставлено для 25 населенных пунктов, а общий объем инвестиций в эту инициативу составит $100 миллионов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/332935/
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