ЕБРР предоставит Кыргызстану $100 миллионов по проекту чистой питьевой воды

Глава государства Садыр Жапаров 4 апреля в рамках рабочей поездки в Самарканд (Республика Узбекистан) встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как сообщает пресс-служба президента, обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Кыргызстаном и ЕБРР, привлечения инвестиций в стратегические отрасли экономики, реализации совместных инфраструктурных проектов, а также поддержки частного сектора и развития зеленой энергетики.

В ходе встречи глава государства выразил благодарность ЕБРР за значительный вклад в развитие энергетического сектора Кыргызстана.

Он отметил, что поддержка банка способствует модернизации инфраструктуры, внедрению современных технологий и переходу к более устойчивой и экологически чистой энергетике. Садыр Жапаров высоко оценил роль ЕБРР в создании Комитета по координации доноров, направленного на поддержку стратегического инфраструктурного проекта — строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Одиль Рено-Бассо в свою очередь подчеркнула, что ЕБРР остается одним из крупнейших инвесторов в Кыргызстане. Она отметила, что с начала сотрудничества общий объем инвестиций в республику достиг около $1 миллиарда.

«В прошлом году средства, вложенные в реальный сектор экономики страны, составили 52 миллиона долларов. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения объема финансирования. На 2024 год уже подписано 11 проектов, среди которых наиболее значимые — в сфере энергетики и ирригации», — заявила президент ЕБРР.

Кроме того, Одиль Рено-Бассо сообщила о старте проекта по расширению доступа к чистой питьевой воде. «Финансирование предоставлено для 25 населенных пунктов, а общий объем инвестиций в эту инициативу составит $100 миллионов», — добавила она.

Также ожидается, что ЕБРР поддержит реконструкцию автомобильной дороги Кара-Балта — Чалдыбар, что позволит обеспечить выход на Транскаспийский международный маршрут. Часть предусмотренного финансирования будет предоставлена в виде грантов.