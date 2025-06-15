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Власть

Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула

В связи с появившимися в средствах массовой информации сообщениями о возможном введении Соединенными Штатами Америки ограничений на въезд для граждан ряда стран, включая Кыргызскую Республику, Министерство иностранных дел КР распространило разъяснения.

«В настоящее время в США продолжается пересмотр миграционного законодательства, направленного на обеспечение безопасности и упорядочивание въезда иностранных граждан. На данный момент официальной информации от американской стороны о введении каких-либо ограничений в отношении граждан Кыргызской Республики не поступало.

В то же время Кыргызской Республике остается непонятным, по каким критериям формируется перечень стран, граждане которых могут подпасть под возможные ограничения, как это было указано в публикации The Washington Post», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В этой связи в МИД КР будет приглашен консул Посольства США для предоставления официальных пояснений по данным вопросам.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в том числе Кыргызстана.

В новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран, включая важных партнеров США, таких как Египет и Джибути, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.

Представитель Госдепартамента заявил, что не будет комментировать внутренние обсуждения или сообщения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332762/
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