Президенты США и России провели третий с начала июня телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели третий с начала месяца и пятый с начала года телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Кроме того, Путин и Трамп выразили удовлетворение «положительными личными отношениями».

По словам Юрия Ушакова, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Дональд Трамп оценил ситуацию в регионе как «весьма тревожную». Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана.

Президенты РФ и США не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме. Глава Белого дома отметил, что американские переговорщики готовы к возобновлению работы с иранцами по этому вопросу.

Лидер РФ подтвердил готовность России быть посредником между Израилем и Ираном.

Затем главы двух стран обсудили переговоры с Украиной.

Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о ходе обмена военнопленными с Украиной.

Он также подчеркнул, что Москва готова продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.

Президент Соединенных Штатов подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта в Украине.

Президенты в разговоре также отметили братство двух стран по оружию в ходе Великой Отечественной войны.

Глава Белого дома тоже прокомментировал состоявшийся телефонный разговор.

«Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали.

Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России/Украине, но это будет на следующей неделе», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что «он проводит запланированный обмен пленными».

Разговор продолжался примерно один час.

Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, и я объяснил, что его война также должна закончиться, — написал глава США.