Главы МИД Кыргызстана и Омана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы министерств иностранных дел Кыргызстана и Омана Жээнбек Кулубаев и Бадр Аль-Бусаиди обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

Стороны также обсудили текущие вопросы кыргызско-оманского сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в рамках таких международных организаций, как ООН и Организации исламского сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Стороны согласились с необходимостью прилагать совместные усилия в поиске мирного разрешения ситуации и призвали стороны конфликта проявить максимальную сдержанность.

Министры договорились поддерживать контакты и консультации, а также развивать двустороннее сотрудничество путем обмена визитами на различных уровнях.