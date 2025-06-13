Удары Израиля по Ирану. Кыргызстан призвал стороны к максимальной сдержанности

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выразило крайнюю обеспокоенность эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Об этом говорится в заявлении МИД КР.

«Кыргызстан призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и в целях поиска мирного разрешения сложившейся ситуации воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации в регионе», — говорится в заявлении министерства.

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В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».