Белый дом изучил условия Москвы и Киева и формирует формат возможного мира

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, что Белый дом провел анализ документов, переданных Россией и Украиной, и объединил их в единый проект, предполагающий завершение боевых действий.

Фото из архива. Кит Келлог

«Соединенные Штаты хотят прийти в украинском конфликте к всеобъемлющему прекращению огня и вернуть РФ в сообщество порядочных стран», — сказал он.

По словам Кита Келлога, сформирован перечень условий, отражающий подходы обеих сторон. Сначала Вашингтон получил украинский проект, затем документ с российской стороны, названный меморандумом.

Эти позиции сопоставлены, после чего, как утверждает спецпредставитель американского лидера, удалось выработать общую структуру возможного соглашения.

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«Сейчас мы чувствуем себя вполне комфортно [с этим вариантом]. Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным — значит он поможет достичь мирного соглашения», — добавил Кит Келлог.

На вопрос о сути этого плана он ответил, что ключевым элементом выступает прекращение огня на всей линии фронта.

Представитель Вашингтона уточнил, что обсуждения по этой теме велись на ряде международных площадок. Документ состоит из двух частей — как достичь долгосрочного мира и какие необходимы шаги для полноценного прекращения огня. И содержит требования, которые Россия ранее неоднократно озвучивала публично. Например, об отказе Киева вступать в военные союзы и коалиции (НАТО и Евросоюз), установление предельной численности украинской армии, безъядерный статус Киева.

Напомним, 2 июня в Стамбуле (Турция) завершился второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины. Стороны обменялись условиями для прекращения войны.