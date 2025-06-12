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Власть

Садыр Жапаров выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением лайнера

Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с крушением пассажирского самолета в Ахмедабаде. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«С глубокой скорбью воспринял печальную новость о гибели людей в авиакатастрофе в Ахмедабаде. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших и разделяю их горе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим!» — говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, лайнер выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. На борту находились 242 человека. Все они и члены экипажа погибли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332523/
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