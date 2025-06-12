Следующее пленарное заседание ТюркПА пройдет в Кыргызстане

Сегодня в Астане завершились очередные заседания Парламентской ассамблеи тюркских стран (ТюркПА). Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По завершении мероприятий главы парламентов государств — членов ассамблеи провели пресс-конференцию для представителей средств массовой информации, где кратко рассказали о рассмотренных вопросах.

Торага ЖК Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул значимость прошедшего под лозунгом «TURKTIME: роль парламентской дипломатии» заседания и отметил, что тюркские страны должны идти в ногу со временем и вместе смотреть в будущее.

«Кыргызстан всегда заинтересован в укреплении сотрудничества со всеми братскими тюркскими государствами. Как показало сегодняшнее заседание, диалог между парламентами служит ключевой платформой для укрепления доверия между родственными народами, обмена опытом в законодательной сфере и политического сближения», — сказал он, кратко остановившись на обсужденных темах.

Нурланбек Тургунбек уулу сообщил, что принято решение о проведении следующего запланированного на 2026 год заседания ТюркПА в КР.