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Власть

Минпросвещения получит $25,25 миллиона на развитие инклюзивного образования

Кыргызстан получит $25,25 миллиона на развитие инклюзивного образования в стране. Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил ратификацию соглашения в первом чтении.

По словам заместителя министра просвещения Мухтарбека Баймурзаева, законопроект направлен на улучшение инфраструктуры образовательных учреждений, подготовку и переподготовку учителей, обеспечение их персональными ноутбуками, а также обновление учебно-методических комплексов.

Отмечается, что КР получит грант от Глобального партнерства в целях обазования в размере $15 миллионов, грант от Исламского банка развития в сумме $250 тысяч и кредит от Исламского банка развития/Исламский фонд солидарности и развития в размере $10 миллионов.

Процентная ставка кредита составляет 1,5 процента, срок финансирования — 25 лет, из них 7 лет — льготный период. Проект состоит из шести компонентов. 

Первый компонент включает в себя:

  • улучшение доступа к инфраструктуре инклюзивного качественного образования ($9 миллионов 620 тысяч);
  • реконструкцию и строительство семи школ-интернатов ($5 миллионов 30 тысяч);
  • восстановление и строительство двух образовательных учреждений ($2 миллиона 700 тысяч);
  • восстановление краткосрочных дошкольных образовательных центров ($920 тысяч);
  • оснащение медиастудий ($150 тысяч);
  • оснащение школ для внедрения модели показательных классов ($100 тысяч).

Второй компонент состоит из повышения качества инклюзивного преподавания и обучения в дошкольном и общем среднем школьном образовании ($12 миллионов 661 тысяча 553).

Третий компонент включает в себя укрепление потенциала системы для внедрения инклюзивного образования ($957 тысяч 495) и предусматривает пересмотр политики, процессов и инструментов Министерства просвещения по инклюзивному образованию. Накладные расходы (5 процентов) — $380 тысяч 952.

На поддержку и реализацию четвертого компонента заложено $940 тысяч:

  • детальное проектирование и надзор ($400 тысяч);
  • отдел реализации проекта ($500 тысяч);
  • семинары по запуску проекта ($40 тысяч).

В пятом компоненте $50 тысяч предусмотрены на услуги финансового аудита. В шестом компоненте заложены $640 тысяч на случай непредвиденных обстоятельств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332033/
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