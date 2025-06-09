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Власть

Правительство Кыргызстана утвердило порядок введения электронной апостилизации

Кабмин обновил правила проставления апостиля — специального штампа, который подтверждает подлинность официальных документов для использования за границей. Теперь к процедуре будет подключена электронная система.

Соответствующие поправки внесены в постановление «Об утверждении инструкции о порядке и условиях проставления апостиля» с целью оптимизации и внедрения современных информационных технологий в процедуру апостилизации документов.

В обновленном документе закреплено, что Министерство юстиции будет утверждать порядок проставления электронного апостиля после согласования с государственными органами, которые имеют право ставить апостиль.

Нововведение позволит ускорить и упростить процесс оформления документов для международного использования.

Постановление вступает в силу 16 июня 2025 года.

Ранее в Минюсте отмечали, что внедрение этой системы сокращает коррупционные риски, а граждане смогут получать апостиль удаленно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331928/
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Правительство Кыргызстана утвердило порядок введения электронной апостилизации