В Кыргызстане запускают систему для удаленного получения апостиля

В Кыргызстане будет запущена автоматизированная информационная система «Электронный апостиль». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Отмечается, что это единая цифровая платформа для автоматизации процесса апостилирования.

«Система охватывает весь процесс: от регистрации заявлений на проставление апостиля, проверки подлинности документов и подписей уполномоченных лиц, до оформления электронного штампа «Апостиль», его регистрации в системе и оплаты государственной пошлины через платежный шлюз», — объяснили в Минюсте.

По данным ведомства, эта система будет интегрирована с платформой «Тундук», для автоматического обмена данными с государственными органами и гражданам не нужно будет дополнительно предоставлять справки, образцы подписей и печатей.

В Минюсте отметили, что внедрение этой системы сокращает коррупционные риски, а граждане смогут получать апостиль удаленно.

Апостиль — специальный штамп, который подтверждает подлинность документов для признания в других странах. С 2020 года полномочия по проставлению апостиля переданы территориальным подразделениям Министерства юстиции. В 2023-м были установлены новые размеры сборов за проставление апостиля.