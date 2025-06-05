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Власть

Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша

Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут на баланс мэрии города Оша. Об этом на заседании горкенеша сообщил мэр Женишбек Токторбаев.

Он отметил, что по земельному участку экс-градоначальника Мелиса Мырзакматова ведутся судебные процессы.

«Там есть 14 кафе и ресторанов. Они принадлежат Асылбеку Жеенбекову, Ахматбеку Келдибекову, Аалы Карашеву и другим бывшим госслужащим. Я пригласил их и поговорил. Там еще есть человек по фамилии Чоюнов. Он всю жизнь проработал налоговиком. Он никак не насытится. Пришел, говорит оставить ему кафе, хочет работать. Мы все передадим муниципалитету. Там есть парк, мы увеличим его территорию. То есть один берег Ак-Бууры полностью до участка Мырзакматова превратим в зону отдыха», — сказал Женишбек Токторбаев.

Ранее на сессии Ошского городского кенеша вице-мэр города Замир Юсупов сообщил, что материалы по земельным участкам на берегу реки Ак-Бууры, которые, как предполагается, принадлежат бывшему мэру Мелису Мырзакматову, переданы в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331664/
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