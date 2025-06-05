Атамбаевская модель власти: между криминалом, коррупцией и контрабандой

3 июня 2025 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества. Разные сроки получили и соратники бывшего президента Кыргызстана. Таким стало завершение длительного, почти пятилетнего судебного разбирательства по делу о кой-ташских событиях. Пока это приговор первой инстанции. Фигуранты процесса, безусловно, будут подавать апелляции. Будет ли это делать сам Атамбаев, неизвестно. Он покинул страну в 2023 году якобы для лечения в Испании, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Каким было правление Алмазбека Атамбаева, вспоминаем по открытым источникам информации.

Возвращение криминала: Кольбаев и Батукаев

После апрельских событий 2010 года был оправдан Эркин Мамбеталиев, бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева, осужденный Верховным судом в 2008 году за соучастие в убийстве нескольких человек. В том числе легендарного полковника милиции Чыныбека Алиева, депутата Жогорку Кенеша Жыргалбека Сурабалдиева, директора пансионата «Рахат» Бахрулы Бурханова и других. Мамбеталиев должен был отбывать пожизненное заключение, но, как только Алмазбек Атамбаев оказался при власти, его бывший телохранитель оказался на свободе.

В декабре 2012 года в Кыргызстан из ОАЭ вернулся Камчи Кольбаев — вор в законе, ранее находившийся в международном розыске. Формально по прибытии на родину его задержали и он даже пробыл какое-то время в СИЗО, но был быстро освобожден.

Тогда многие «прочли» такой сигнал от власти как знак, что криминал в почете и с ним нужно считаться.

В 2014 году из заключения был освобожден и другой одиозный персонаж — Азиз Батукаев. Экстрадиция в Чечню была обставлена как срочная по «медицинским показаниям», хотя впоследствии выяснилось, что документы были сфальсифицированы. На самом деле освобождение Батукаева было звеном в схеме по замене одного криминального лидера другим, более лояльным и контролируемым со стороны властей.

Внешняя торговля под контролем: структура коррупции

С 2015 года, после вступления Кыргызстана в Таможенный союз, были значительно ужесточены правила внешнеэкономической деятельности. Но это не помешало режиму Атамбаева выстроить централизованную схему обогащения.

Во главе таможни стал Кубанычбек Кулматов — доверенное лицо Алмазбека Атамбаева. А заместителем, курировавшим южную таможню, был назначен Райымбек Матраимов.

Тот самый Раим-миллион, который через несколько лет станет символом кыргызской коррупции, сделал карьеру на таможне именно при Алмазбеке Атамбаеве.

В результате под ставленниками Атамбаева оказались:

потоки импорта и реэкспорта;

фиктивные декларации; сбор «откатов»;

логистические цепочки распределения прибыли.

Реэкспорт был основным источником валютных поступлений в Кыргызстан, но его использовали не для развития страны, а для личного обогащения узкой группы лиц.

Раим-миллион и Кольбаев: симбиоз чиновника и вора в законе

Райымбек Матраимов — организатор коррупционных схем на таможне. Камчи Кольбаев — лидер криминального мира. Их союз стал опорой всей теневой системы.

Райым контролировал таможню, а Кольбаев обеспечивал «полевую» стабильность: «обеление бизнеса», подкуп силовиков, давление на судей. Оба стали двумя сторонами одной медали — теневой модели Кыргызстана.

Многочисленные журналистские расследования показали, что крупнейшие компании страны были либо партнерами, либо регулярными «спонсорами» в пользу этой структуры. Экономика была криминализирована до основания.

Оба были включены в санкционные списки США: Кольбаев — в 2011 и 2012 годах как угроза международной безопасности, Матраимов — в 2020-м за коррупционные схемы. Это стало тревожным сигналом не только для международного сообщества, но и для всей теневой коррупционной системы Кыргызстана.

Из «брата» во врага: раскол Атамбаева и Жээнбекова

Конституция не позволяла Алмазбеку Атамбаеву баллотироваться на очередной срок. Поэтому был придуман хитрый план. Атамбаев выдвинул в президенты своего близкого друга — Сооронбая Жээнбекова. По его собственным словам, рейтинг Жээнбекова на момент выдвижения был 3 процента, но при помощи административного ресурса ему была обеспечена победа.

Суть плана Атамбаева была следующая: он собирался управлять Кыргызстаном через «своего» премьера Сапара Исакова и «своего» президента Сооронбая Жээнбекова. Что касается Жогорку Кенеша, то его он намеревался контролировать через СДПК. То есть главный кукловод оставался бы в тени и просто дергал за ниточки своих марионеток, в лице премьера и президента. Сапар Исаков, действительно, после выборов неоднократно и открыто ездил к Алмазбеку Атамбаеву с докладами.

А вот с Сооронбаем Жээнбековым начались сложности. Но не из-за принципиальной позиции последнего.

Как свидетельствуют многочисленные участники политических интриг того времени, трещина между друзьями появилась после того, как Райым Матраимов начал напрямую взаимодействовать с Жээнбековым.

Иначе говоря, Атамбаева начали постепенно вытеснять из криминальных схем. Ему это, конечно, не понравилось, и он пошел ва-банк, начав активно и публично критиковать Жээнбекова и Матраимова.

Интересно, что выстроенная Атамбаевым и его близким соратником Фаридом Ниязовым грамотная работа со СМИ и социальными сетями дала свои плоды — очень быстро общественность «забыла», что Матраимов — порождение атамбаевской системы и именно Алмазбек Атамбаев дал ему, что называется, «путевку с жизнь». А Сооронбай Жээнбеков на посту президента не что иное, как «проект» Алмазбека Атамбаева, которому было наплевать, как его ставленник будет руководить страной, есть ли у него для такой должности необходимые качества, главное, что он был его другом.

Свадьба как символ «гниения»

Причем Райым был окул ата — крестным отцом молодоженов. Рядом с ним сидел не кто иной, как Камчи Кольбаев.

17 сентября 2022 года в ресторане «Ала-Тоо» «гуляла» роскошная свадьба. Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков женил своего второго сына Нурсултана. На свадьбе собралась почти вся политическая элита страны: бывшие и действующие министры, прокуроры, депутаты. Среди гостей был и Сооронбай Жээнбеков, к тому времени бывший президент Кыргызстана, и Райым Матраимов, уже осужденный за коррупцию.

Правда, по словам очевидцев, он ушел со свадьбы перед тем, как туда заехал поздравить молодоженов глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Инсайды из ближнего круга генерала утверждают, что именно этот той, где за одним столом сидели члены ОПГ, коррупционеры и высокопоставленные чиновники, стал для Ташиева последней каплей и триггером для скорейшего и жесткого демонтажа системы.

После свадьбы сына Келдибекова начались задержания. Кольбаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Бишкеке, при попытке вооруженного сопротивления. Райым пытался скрыться в Азербайджане, но был экстрадирован и отправлен в СИЗО. В результате следствия выяснилось, что почти все крупные компании, предприниматели, многие чиновники так или иначе были связаны с ОПГ.

Масштабная «зачистка» страны от криминала стала концом схемы, созданной во время правления Атамбаева.

Кыргызстан практически пережил болезненный, но необходимый процесс очищения.

Этот опыт должен стать основой новой политической культуры, в основании которой лежит прозрачность, ответственность и верховенство закона.