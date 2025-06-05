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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Удары Украины по российским авиабазам: Трамп поговорил по телефону с Путиным

Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом я считаю, что мы были согласны. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткий период времени!», — написал глава Белого дома.

Позже Дональд Трамп удалил свой пост в Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. А потом снова его опубликовал - изменений в тексте не было.

Напомним, 1 июня Украина атаковала беспилотниками военные аэродромы в пяти областях России. Минобороны РФ подтвердило эту информацию, сообщив, что «несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях».

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, атакам подверглись пять аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331613/
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