Школьнице Асель, о которой писало 24.kg, власти и фонды помогают достроить дом

Восьмикласснице Асель Жумалиевой, о которой ранее писало 24.kg, помогли директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев, частные компании и благотворительные фонды. Об этом редакции сообщили в пресс-службе указанного госучреждения.

Отмечается, что по инициативе госагентства семье купили холодильник, газовую плиту, стиральную машину и другие необходимые вещи.

По предложению Кудайбергена Базарбаева компания «Авангард Стиль» предоставила кровельные материалы, паркетные доски для пола, двери и прочие стройматериалы на сумму около 300 тысяч сомов. Это существенно ускорило строительство дома и улучшило условия жизни семьи.

Поскольку в селе, где Асель и ее семья строит дом, отсутствует вода, они были вынуждены носить воду из соседнего населенного пункта.

«С учетом этих тяжелых условий арабские благотворительные фонды взяли на себя обязательство пробурить скважину для обеспечения семьи постоянным доступом к воде. Это сделают в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Кудайберген Базарбаев отметил, что государственные служащие не должны оставаться равнодушными к проблемам граждан.

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«Президент Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал необходимость тесной работы государственных органов с народом, призывая не сидеть в кабинетах, а непосредственно участвовать в решении проблем граждан. Мы, будучи государственными служащими, должны рассматривать помощь людям как свою первоочередную обязанность. Асель — это девочка, вселяющая надежду и вдохновение своим мужеством. Мы не только оказали помощь ей и ее семье, но и обязаны решить их правовые вопросы», — сказал он.

В связи с этим Кудайберген Базарбаев взял под личный контроль решение ряда документальных вопросов, касающихся семьи Асель. В частности регистрацию прав собственности на земельный участок.

Отметим, Асель Жумалиевой 14 лет. Она живет в селе Кожомкул Чуйской области. У нее есть мама и старшая сестра. Но они обе страдают врожденной умственной отсталостью. Отца Асель не помнит. Он оставил семью, когда она была маленькой.

Сейчас подросток вместе с дядей строит дом для своей семьи.