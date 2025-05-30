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Общество

Восьмиклассница Асель строит дом семье и заботится о больных сестре и матери

В соцсетях появилось видео, где Асель Жумалиева таскала кирпичи, показывала строящийся дом и благодарила кыргызстанцев за помощь.

Мы договорились с ней встретиться. Когда приехали в село Кожомкул Чуйской области, нас встретила маленькая, хрупкая, но хваткая девочка. Выгоревшие волосы, заметная россыпь веснушек на лице говорили о том, что подросток постоянно находится на солнце.

В интервью 24.kg Асель Жумалиева рассказала, как начала строить дом, кто ей помогает, о матери и сестре, которых признали недееспоспособными из-за нарушения психического развития, дяде и тете, заменивших ей родителей.

24.kg
Фото 24.kg. Асель Жумалиева

О семье


Нашей героине 14 лет, окончила седьмой класс. У нее есть мама и старшая сестра. Но они обе страдают врожденной умственной отсталостью. Отца Асель Жумалиева не помнит. Он оставил семью, когда она была маленькой.

«Если мама пойдет куда-то самостоятельно, она может заблудиться и пропасть. Однажды такое было, и мы искали ее два месяца, еле нашли. Она редко говорит, иногда невнятно», — рассказывает девочка.
По ее словам, 39-летняя женщина не понимает своих действий и оставлять ее одну опасно. Асель вспоминает, как мать несколько лет назад чуть не сожгла дом, пытаясь приготовить еду.

Состояние 15-летней сестры схоже с матерью. Она также не может, например, сходить в магазин и купить что-то. Не умеет считать.

Подросток с огорчением отмечает: состояние ее матери и сестры ежегодно ухудшается.

«В специнтернат сестру не отдам»

Десять лет назад Эдилбек Дыйканалиев, дядя Асель Жумалиевой, взял на себя заботу о своей больной сестре и ее дочерях. У него самого двое маленьких детей. Мужчина содержит семью из семи человек один, работая на стройке.

Асель пытается помогать дяде финансово. Они с мамой и тетей до начала строительства дома собирали пластиковые бутылки на улице и продавали.

«Девочки пришли ко мне совсем маленькими. С тех пор я забочусь о них и буду это делать, пока живой. Я не могу их оставить. Самостоятельно только Асель сможет жить, а сестра и племянница не выживут. Мы лечили девочку, но не помогло. Она превращается в копию мамы», — рассказывает Эдилбек Дыйканалиев.

24.kg
Фото 24.kg. Дядя Асель Эдилбек Дыйканалиев

По его словам, отец девочек был чабаном и часто выпивал. Он не мог обеспечить семью и бросил.
Эдилбеку Дыйканалиеву предлагали сестру и племянницу отправить в интернат для психически больных людей, но он категорически отказался.

У мужчины родителей нет. Есть младший брат и старшая сестра. Но они не в состоянии помочь материально семье Эдилбека Дыйканалиева и Асель Жумалиевой.

15 лет на съемных квартирах

Ранее журналисты готовили материал и рассказывали о трудном жизненном положении Асель Жумалиевой. Так, в январе неравнодушные кыргызстанцы собрали для девочки 640 тысяч сомов. К этим деньгам ее дядя добавил свои накопления, и они купили участок в селе Кожомкул Чуйской области.

С наступлением весны семья установила здесь палатку и приступила к строительству дома.

«У меня было 200 тысяч сомов, и на эти средства начал возводить жилье. Но потом пришел Кубаныч байке и протянул руку помощи. Он объявил сбор средств, отправил видео по группам в мессенджерах и соцсетях. Так мы на народные деньги строим дом. Его возведением занимаюсь сам с помощью своей «бригады» (имеет в виду Асель, ее сестру и мать). Скоро закончим кровлю, потом перейдем к отделочным работам», — говорит Эдилбек Дыйканалиев.

Единственное желание семьи — избавиться от съемной квартиры.

«Приехал в столицу 15 лет назад и с тех пор арендовал жилье. Но нас постоянно выселяли, несмотря на то, что был договор. Например, брали на год, но через два-три месяца хозяева требовали освободить жилье. Ругались из-за этого, бывало, отбирали наши вещи», — вспоминает мужчина.

24.kg
Фото 24.kg. Асель вынуждена таскать воду с мамой в бутылках из соседнего населенного пункта.

С переездом на новое место семья столкнулась с проблемой отсутствия воды в их новостройке. Асель вынуждена таскать ее с мамой в пятилитровых бутылках из соседнего населенного пункта. По ее словам, рабочие четыре-пять дней пытались пробурить скважину, но не получилось. Местность оказалась слишком каменистой.

«Тяжелее всего таскать воду каждый день. Для подготовки цементного раствора ее много уходит», — говорит подросток.

Эдилбек Дыйканалиев отметил, что специлисты пообещали пробурить скважину за 200 тысяч сомов, но пока у семьи таких денег нет.

Мечта Асель


Гражданский активист Кубаныч Кантороев, который помог семье собрать около 500 тысяч сомов (на эти деньги купили кирпичи и возвели фундамент), призвал по достоинству оценить поступок дяди Асель Жумалиевой.

«Давайте поможем семье завершить дом и вселиться в него. Поблагодарим и дядю Асель, и его супругу. Сейчас есть люди, которые не заботятся о родителях, родные оставляют друг друга в беде. А их дядя взял их под свою опеку и не бросил. Поэтому мне захотелось им помочь», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Асель и активист Кубанычбек Кантороев

По словам Асель Жумалиевой, у них сейчас не хватает средств на кровельные материалы.
«Как только завершим дом, будем помогать остальным нуждающимся. В будущем хочу стать журналистом и освещать проблемы людей. Сейчас мое единственное желание — закончить строительство и обрести свой дом», — заключила она.

Те, кто желает оказать поддержку Асель Жумалиевой, могут перевести средства на «О!Банк» и «Бакай Банк» по номеру +996705950402 (Асель А).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331016/
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