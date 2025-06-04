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Власть

Люди не роботы. Нардепы о новых требованиях к кандидатам на высшие должности

Депутаты Жогорку Кенеша обсудили законопроект, разработанный Государственным комитетом национальной безопасности, который вводит дополнительные требования к лицам, претендующим на высшие государственные должности.

Согласно законопроекту, лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, а также те, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, не имеют право занимать должности:

  • президента и депутата Жогорку Кенеша;
  • члена Центральной избирательной комиссии;
  • председателя, заместителей председателя и членов правления Национального банка;
  • председателя кабинета министров и других членов кабмина, руководителя иного органа исполнительной власти;
  • аудитора Счетной палаты.

К нереабилитирующим основаниям относятся случаи прекращения уголовного дела в связи примирением сторон, истечением срока давности, амнистии, устраняющей применение наказания за совершенное деяние.

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев выразил мнение, что до принятия этого законопроекта необходимо пересмотреть в суде дела тех, кто был несправедливо осужден при прошлой власти.
«Было много случаев, когда люди были несправедливо, незаконно осуждены. Получается, они не смогут претендовать на пост? Может, тогда дадим время? Пусть снова будет суд, пусть будет восстановлена справедливость. И тогда после этого принимайте такой закон», — сказал нардеп.

Депутат Исхак Масалиев считает, что не допускать к высшим государственным должностям нужно только тех, в отношении кого есть судебные решения. Норму об уголовных делах, как считает парламентарий, необходимо убрать.

«Я не против принципа этого законопроекта. Но уголовные дела не могут быть препятствием. Решения суда — это другое. Но вы не просто судебные решения, но и уголовные дела вписываете. Это большая проблема», — считает Исхак Масалиев.

Депутат Дастан Бекешев привел в пример президента Садыра Жапарова, который легализовал свое имущество и призывал это сделать и других, обещая им, что уголовного преследования за уклонение от налогов до этого не будет.

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 «Согласно пункту 9.1. УПК, дело прекращается по нереабилитирующим основаниям, если человек легализовал имущество. В прошлом году многие депутаты, министры, госслужащие, в том числе из аппарата президента, легализовали имущество. Теперь они не смогут стать ни депутатами, ни членом кабмина. Президент же сам сказал: «Не бойтесь». Он же сам легализовал. И что получается, Садыр Жапаров не сможет следующим президентом стать? У вас же есть список тех ,кто легализовал имущество. Вы можете по нему в отношении любого завести уголовное дело, а потом прекратить его по нереабилитирующим основаниям. И все — человек не сможет претендовать на должность, вы ему закрыли дорогу. Я понимаю ваше желание очистить политический бомонд, сделать его идеальным. Но люди не роботы, они совершают иногда деяния по неосторожности. На любого сейчас можно возбудить уголовное дело, например по нарушению авторского права, заберите у него ноутбук и Windows у него будет нелицензионным», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что сейчас депутаты Жогорку Кенеша сами принимают закон, который в будущем помешает им избираться. По мнению парламентария, 20-25 действующих депутатов депутатов уже не смогут пойти на следующие выборы.

По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект ГКНБ в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331573/
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