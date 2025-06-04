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Власть

Депутатам запретили ездить в заграничные командировки до каникул

Депутатам Жогорку Кенеша запрещено ездить в заграничные и внутренние командировки до каникул. Об этом на заседании заявил спикер Нурланбек Тургунбек уулу.

Он отметил, что до окончания сессии осталось всего шесть заседаний.

«Потом два месяца будут каникулы: месяц — встречи с избирателями, месяц — отпуск. Поэтому, уважаемые депутаты, особенно лидеры фракций и депутатских групп, председатели комитетов, отмените все заграничные и внутренние командировки, даже те, которые оплачивает приглашающая сторона. Никому не будет дано разрешение. Не обижайтесь. У нас есть очень важные законопроекты, должен быть кворум», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Напомним, сессия парламента завершится 26 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331502/
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