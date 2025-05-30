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Власть

Ташиев: Президент лично объехал Иссык-Куль и нашел сети — меры будут жесткими

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал заявление во время гарнизонного развода силовиков в Чолпон-Ате. Поводом стал недавний инкогнито визит президента Садыра Жапарова на Иссык-Куль, в ходе которого он лично проинспектировал побережье озера и выявил многочисленные рыболовные сети.

«Я хочу сказать о том факте, о котором еще никто не знает. Наш президент вызвал нас и, скажу прямо, отчитал, потому что три дня назад он инкогнито объехал весь Иссык-Куль и своими глазами увидел сети. Он сказал: «Если бы хотя бы одной сети не оказалось, я был бы рад, но их очень много — и это позор», — сообщил Камчыбек Ташиев.

По его словам, глава государства выразил недовольство тем, что, несмотря на создание экологического батальона и закупку новой техники, незаконный лов рыбы с применением сетей продолжается.

«Если мы не можем изменить ситуацию, то зачем мы здесь стоим? Почему не выполняем задание, чтобы в озере не осталось ни одной сети?» — передал глава ГКНБ слова Садыра Жапарова. 

Он добавил, что теперь до полного выполнения поручения требования будут только усиливаться.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что контроль за соблюдением экологического законодательства будет ужесточен, а особая ответственность ложится на МВД, ГКНБ и другие госорганы. Он также заметил, что в изъятых сетях, обнаруженных в ходе президентского визита, найдены мертвые рыба и птицы.

«Каждый сотрудник должен четко выполнять свои обязанности. Иссык-Куль — это национальное достояние, и мы обязаны сохранить его чистоту», — резюмировал глава спецслужб.

Напомним, начало туристического сезона в Чолпон-Ате традиционно сопровождается повышенными мерами безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330967/
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