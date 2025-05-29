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Власть

Вопрос признания электронных документов обсудили в Душанбе консулы стран СНГ

В Душанбе состоялось заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств — участников СНГ. От Кыргызстана в нем участвовал директор консульского департамента МИД Сейтек Жумакадыр уулу.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, обозначены вопросы, связанные с исполнением норм Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002-го и двусторонних консульских конвенций.

В ходе консультаций также обсуждался вопрос признания электронных документов и электронных подписей должностных лиц компетентных органов стран-участниц.

По итогам заседания подписан протокол, включающий мероприятия по реализации договоренностей, достигнутых для решения этих вопросов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330764/
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