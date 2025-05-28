Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, принял делегацию Совета министров обороны государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства подчеркнул, что Кыргызстан активно продвигает различные инициативы, направленные на укрепление региональной безопасности и сотрудничества между государствами-членами.

«Он акцентировал, что придается большое значение сотрудничеству между государствами-членами и в рамках своих приоритетов будут направлены усилия на укрепление коллективной безопасности, развитие механизмов взаимопомощи, совместное противодействие современным вызовам и угрозам. Кыргызстан неизменно продолжает поддерживать идею расширенного взаимодействия в рамках ОДКБ, а также углубленного сотрудничества с близкими по духу организациями, такими как СНГ и ШОС в борьбе с международными вызовами и угрозами», — говорится в сообщении.

Министры обороны государств — членов ОДКБ подчеркнули важность совместной борьбы с современными угрозами, такими как терроризм, экстремизм и киберпреступность, необходимость налаживания более тесного обмена информацией и координации действий. Ими отмечено успешное председательство Кыргызстана в Организации.

Обозначена важность совершенствования правовой базы ОДКБ и укрепления военно-технического сотрудничества, в том числе через совместные программы обучения и переподготовки военнослужащих.

В заключение встречи Садыр Жапаров поблагодарил всех за высказанные предложения и выразил уверенность, что эти идеи помогут в дальнейшем развитии составляющей организации.

Напомним, в Бишкек прибыли министры обороны России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана, а также генсек организации Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.