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Власть

В Бишкеке пройдет заседание Совета министров обороны стран ОДКБ

В Бишкеке сегодня пройдет заседание Совета министров обороны государств ОДКБ.

В нем, как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, примут участие министры обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Участники обсудят военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, а также актуальные вопросы военного сотрудничества между странами-участницами.

«Планируется обсудить военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и актуальные вопросы военного партнерства», — говорится в сообщении.

Также на полях мероприятия министр обороны Руслан Мукамбетов проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330591/
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