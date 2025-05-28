Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает AFP.

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«Если Путина не устраивает двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы она была трехсторонней, я не возражаю. Я готов к любому формату», — сказал он и добавил, что готов к встрече в формате «Трамп — Путин — я».

По словам Владимира Зеленского, все стороны проинформированы о такой готовности.

«Мы готовы к формату «Трамп — Путин — я», и мы готовы к форматам «Трамп — Путин», «Трамп — Зеленский» и потом втроем. Я имею в виду одновременно, не то, что это разбросанные встречи», — пояснил он.

Встреча на высшем уровне, по словам инициатора, возможна и без предварительной подготовки, если будет желание всех сторон.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Женеве.